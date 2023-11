Visite du chantier du spectacle « L’enfant mascara » Le Beffroi Dives-sur-Mer, 13 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Le 12 février 2008, le jeune Lawrence Fobes King, élève âgé de 15 ans, est assassiné en Californie après avoir demandé à l’un de ses camarades d’être son Valentin. La Barbaque Cie, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « L’enfant mascara » de Caroline Guyot : une histoire d’amour tragique, sous forme d’un théâtre d’objets, de danse et de musique. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert..

2023-12-13 19:00:00 fin : 2023-12-13 20:00:00. .

Le Beffroi Rue de l’Avenir

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



On February 12, 2008, 15-year-old student Lawrence Fobes King was murdered in California after asking one of his classmates to be his Valentine. La Barbaque Cie, in creative residency at Le Sablier, presents a stage production of Caroline Guyot’s « L’enfant mascara »: a tragic love story in the form of object theater, dance and music. A convivial moment of exchange between artists and audience, continuing with a drink.

El 12 de febrero de 2008, Lawrence Fobes King, de 15 años, fue asesinado en California tras pedir a uno de sus compañeros de clase que fuera su Valentín. La Barbaque Cie, en residencia creativa en Le Sablier, presenta una puesta en escena del espectáculo de Caroline Guyot « L’enfant mascara »: una trágica historia de amor en forma de teatro de objetos, danza y música. Un momento agradable de intercambio entre artistas y público, seguido de una copa.

Am 12. Februar 2008 wurde der 15-jährige Schüler Lawrence Fobes King in Kalifornien ermordet, nachdem er einen seiner Mitschüler gebeten hatte, sein Valentin zu sein. La Barbaque Cie, die in Le Sablier einen kreativen Wohnsitz hat, präsentiert eine Etappe der Arbeit an dem Stück « L’enfant mascara » von Caroline Guyot: eine tragische Liebesgeschichte in Form von Objekttheater, Tanz und Musik. Ein geselliger Moment des Austauschs zwischen Künstlern und Publikum, der bei einem kostenlosen Getränk fortgesetzt wird.

