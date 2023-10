Visite du chantier du spectacle « Post Party » Le Beffroi Dives-sur-Mer, 22 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

« Le post-partum est une fête, ou plutôt un lendemain de fête où l’on ne sait plus ce qui est vrai, où l’on démystifie tout ce en quoi on croyait. » La Big Up Cie, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « Post Party » d’Alice Chéné : 12 heures dans la vie d’une femme en post-partum, sous forme d’un théâtre d’objet et vidéo. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivent autour d’un verre offert..

2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-22 20:00:00. .

Le Beffroi Rue de l’Avenir

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



« Postpartum is a party, or rather a day after a party, where we no longer know what is true, where we demystify everything we used to believe in. » Big Up Cie, in creative residency at Le Sablier, presents a work-in-progress stage of Alice Chéné?s « Post Party »: 12 hours in the life of a postpartum woman, in the form of object and video theater. A convivial moment of exchange between artists and audience, followed by a drink.

« El postparto es una fiesta, o más bien el día después de una fiesta, donde ya no sabes lo que es verdad, donde desmitificas todo aquello en lo que creías » Big Up Cie, en residencia creativa en Le Sablier, presenta un work in progress del espectáculo Post Party: 12 horas en la vida de una mujer post-parto, de Alice Chéné, en forma de teatro de objetos y vídeo. Un momento agradable de intercambio entre artistas y público, seguido de una copa.

« Das Postpartum ist eine Party, oder eher ein Morgen nach der Party, wo man nicht mehr weiß, was wahr ist, wo man alles entmystifiziert, woran man geglaubt hat. » Die Big Up Cie, die sich derzeit in Le Sablier aufhält, stellt eine Etappe der Arbeit an dem Stück « Post Party » von Alice Chéné vor: 12 Stunden im Leben einer Frau im Wochenbett, in Form eines Objekt- und Videotheaters. Ein geselliger Moment des Austauschs zwischen Künstlern und Publikum, der bei einem Getränk fortgesetzt wird.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité