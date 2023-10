Visite de chantier : Anatopies Le Beffroi Dives-sur-Mer, 19 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La visite de chantier permet de découvrir le processus de création d’un spectacle lors d’un moment convivial. Durant ce rendez-vous en entrée libre, la compagnie Juscomama en résidence de création au Sablier présente une étape de travail.

Les échanges entre les artistes et le public se poursuivent autour d’un verre offert.

La compagnie Juscomama, autour du spectacle Anatopies, présente l’anatomie du corps humain sous un aspect sensible..

Le Beffroi Rue de l’Avenir

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



La visita es una oportunidad para descubrir el proceso creativo de un espectáculo en un ambiente cordial. Durante este acto de entrada gratuita, la compañía Juscomama, en residencia creativa en Le Sablier, presenta una etapa de su trabajo.

Los debates entre los artistas y el público prosiguen mientras se toma una copa.

El espectáculo Anatopies de la compañía Juscomama presenta una mirada sensible a la anatomía del cuerpo humano.

Der Besuch einer Baustelle ermöglicht es, den Entstehungsprozess einer Aufführung während eines geselligen Moments zu entdecken. Während dieses Treffens bei freiem Eintritt stellt die Compagnie Juscomama, die sich in der Sanduhr in einem Künstlerhaus aufhält, eine Arbeitsphase vor.

Der Austausch zwischen den Künstlern und dem Publikum wird bei einem angebotenen Getränk fortgesetzt.

Die Compagnie Juscomama präsentiert in ihrem Stück Anatopies die Anatomie des menschlichen Körpers unter einem sensiblen Aspekt.

