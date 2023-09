Concert Le Beffroi de Montrouge MONTROUGE Catégorie d’Évènement: Montrouge Concert Le Beffroi de Montrouge MONTROUGE, 3 février 2024, MONTROUGE. Concert Samedi 3 février 2024, 20h30 Le Beffroi de Montrouge Concert donné par Los Musicos à l’occasion d’une démonstration pour CMF réseau,

avec la participation des meilleurs instrumentistes du moment

Entrée gratuite

Venez nombreux Le Beffroi de Montrouge 2 place Emile Cresp , 92120 MONTROUGE MONTROUGE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Montrouge Autres Lieu Le Beffroi de Montrouge Adresse 2 place Emile Cresp , 92120 MONTROUGE Ville MONTROUGE Lieu Ville Le Beffroi de Montrouge MONTROUGE latitude longitude 48.819376;2.319759

Le Beffroi de Montrouge MONTROUGE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrouge/