Le Beffroi de Louis-Marie Cordonnier vous ouvre ses portes. Arpentez les couloirs de l’Hôtel de Ville, montez tout en haut et découvrez les richesses patrimoniales et naturelles de la ville. Après l’effort, le réconfort ! Nous vous donnons rendez-vous Galerie Melle Estaminet 14-18 pour une visite de ce café d’époque et surtout pour un goûter traditionnel. RV au ReX Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes, 4 rue Robert Schuman à Armentières

8 € avec la visite de la Galerie Melle et le goûter, inaccessible aux enfants de moins de 6 ans – réservation obligatoire places limitées

Un beffroi, un estaminet, des histoires et des anecdotes et en final un goûter au sein de la galerie 1914-1918 Mademoiselle from Armentières Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:30:00 2022-04-16T17:00:00

