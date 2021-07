Abbeville Musée Boucher-de-Perthes Abbeville, Somme Le beffroi d’Abbeville Musée Boucher-de-Perthes Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Le beffroi d’Abbeville Musée Boucher-de-Perthes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Abbeville. Le beffroi d’Abbeville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Boucher-de-Perthes

Érigé au début du XIIIe siècle, le beffroi d’Abbeville est l’un des plus anciens de France. Sa construction symbolisait le nouveau pouvoir communal et son indépendance vis-à-vis des pouvoirs seigneuriaux et religieux. Coeur de l’hôtel de ville d’Abbeville pendant plusieurs siècles, il est sévèrement touché par les bombardements de mai 1940. Le beffroi, restauré, est intégré en 1954 à la reconstruction du musée Boucher de Perthes. **Visite guidée** Samedi : 14h , 15h30 , 17h. Dimanche : 14h , 15h30 , 17h. **Lieu de rendez-vous de l’animation** Accueil du musée Boucher de Perthes 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville I Au pied du beffroi **Tarif de l’animation** Gratuit **Sur réservation** Service des publics du pôle Patrimoine Téléphone : 03 22 20 29 69 Adresse mail : [patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)

Gratuit – Inscription obligatoire

Visites guidées Musée Boucher-de-Perthes 24 rue Gontier-Patin – 80100 Abbeville Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Boucher-de-Perthes Adresse 24 rue Gontier-Patin - 80100 Abbeville Ville Abbeville lieuville Musée Boucher-de-Perthes Abbeville