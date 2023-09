Lifesize / Architectes en herbe Le BEEB Frontenay, 16 septembre 2023, Frontenay.

Lifesize / Architectes en herbe 16 et 17 septembre Le BEEB

Du 22 juillet au 17 septembre 2023, la réplique à l’échelle 1/1 d’un plan de 10 m par 10 m emprunté à Studio Muoto est exposée à proximité immédiate du BEEB.

De février à avril 2023, le BEEB était invité en Résidence Territoriale d’Éducation Artistique et Culturelle (RTEAC) à l’école primaire de Longchaumois dans le Haut-Jura pour une mission de sensibilisation à l’architecture d’élèves de 6 à 11 ans. Mission réalisée dans le cadre d’un partenariat avec la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le CAUE du Jura. Le point d’orgue de cette action a été la production d’un plan à l’échelle 1/1, praticable et aménageable par les élèves, les invitant à expérimenter à l’échelle réelle leurs esquisses précédemment dessinées en classe sur de simples feuilles au format A3 ou A4. Le BEEB souhaite offrir une importante visibilité à cette action de sensibilisation à l’école de Longchaumois en en rendant compte à un large public. Ce « Grand Plan », témoin du travail pédagogique mené avec les élèves, est non seulement visible mais également accessible et praticable par et pour un large public. Par ailleurs, un reportage vidéo présenté sur grand écran dans l’une des deux pièces au rez-de-chaussée du BEEB rend compte du processus pédagogique précédant l’expérience du « Grand Plan ».

Le BEEB 109 chemin de l’Église, 39210 Frontenay Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté Le BEEB est un espace d’exposition d’architecture, d’art, de design, et de patrimoine à Frontenay, dans le Jura. parking à 50 mètres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Le BEEB