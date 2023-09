Stéphane Godin / Portraits de Frontenay Le BEEB Frontenay, 16 septembre 2023, Frontenay.

Stéphane Godin / Portraits de Frontenay 16 et 17 septembre Le BEEB

Une exposition de tirages photographiques grand format du talentueux Stéphane Godin.

Né en 1971 au cœur du vignoble jurassien, non loin de la région des lacs, Stéphane Godin a passé son enfance au plus près de la nature.

Depuis près de 20 ans, son activité est principalement tournée vers les reportages publicitaires et touristiques pour les entreprises et les organismes régionaux. Il réalise également des reportages d’aventure/voyages pour la presse internationale ainsi que des films de time-lapses et des vues aériennes en drone.

En 2004, il est lauréat du prix du meilleur photographe de Rhône-Alpes au festival international des métiers de montagne.

Le BEEB 109 chemin de l’Église, 39210 Frontenay Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté Le BEEB est un espace d’exposition d’architecture, d’art, de design, et de patrimoine à Frontenay, dans le Jura. Parking à 50 mètres.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Le BEEB