Concert Barbara Furtuna – Voix corses Eglise Notre Dame de l’Assomption, 9 décembre 2019 20:30, Le Beausset. Lundi 9 décembre 2019, 20h30 Sur place Sur place le jour du concert à partir de 18h30 Et en ligne sur www.barbara-furtuna.fr Ouverture des portes à 20h00 – placement libre Tarif unique 20 € – gratuit pour les – 12 ans http://www.barbara-furtuna.fr/concerts/ Barbara Furtuna occupe la scène depuis plus de 17 ans. Ce sont plus de 1200 concerts dans 20 pays qui ont été donnés depuis. Vous retrouverez le quatuor en formation vocale pour un concert intimiste. Avec plus de 1000 concerts un peu partout dans le monde, l’ensemble Barbara Furtuna est devenu, en 15 ans d’existence, incontournable sur la scène vocale. Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des compositions originales. Le groupe ne s’est jamais laissé enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople ou plus récemment les ténors Plàcido Domingo et Roberto Alagna. Eglise Notre Dame de l’Assomption 1 Rue Victor Hugo, 83330 Le Beausset 83330 Le Beausset Var lundi 9 décembre 2019 – 20h30 à 21h00

