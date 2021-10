Boigny-sur-Bionne place de l'école Boigny-sur-Bionne, Loiret Le beaujolais nouveau arrive place de l’école Boigny-sur-Bionne Catégories d’évènement: Boigny-sur-Bionne

Le beaujolais nouveau arrive à Boigny sur Bionne le jeudi 18 novembre 2021 à partir de 18h30 place des écoles rue Montesquieu. Venez découvrir le millésime 2021 sous chapiteau chauffé avec ambiance musicale animée par les Vengeurs Démasqués L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Bouteille de Beaujolais 9 euros, le verre de Beaujolais 2 euros, boissons sans alcool 2 euros, assiette de charcuterie et fromage 7 euros

