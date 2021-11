Jerusalem Institut français de Jérusalem - Romain Gary Jerusalem Le beaujolais nouveau arrive… Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

Institut français de Jérusalem – Romain Gary, le jeudi 18 novembre à 19:30

Au programme, dégustation de vin et soirée dansante sur des tubes français avec LIVE BY DANY, jusqu’à 23h00 ! Réservation indispensable : **02.624.3156 #2** **Tables casher et non-casher.** [Pour en savoir plus](https://www.ifjerusalem-romaingary.org/tradition-francaise-le-beaujolais-nouveau-arrive/)

50 ₪ par personne / 20₪ par personne pour les adhérent·e·s de la médiathèque

Soirée dansante-dégustation Institut français de Jérusalem – Romain Gary Kikar Safra 9, Jérusalem Jerusalem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T23:00:00

