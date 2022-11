LE BEAUJOLAIS NOUVEAU ARRIVE ! DÉGUSTATION Le Mazeau Le Mazeau Catégories d’évènement: Le Mazeau

Vende Le Mazeau A vos calendriers… Le beaujolais Nouveau arrive le jeudi 17 novembre… Pour fêter cela, votre cave organise une dégustation gratuite de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 20h30. Vous pourrez ainsi déguster ce nouveau millésime ainsi que ceux des années précédentes…nous en gardons toujours quelques bouteilles. L’entrée est évidemment libre et gratuite, sans obligation d’achat. Venez nombreux…. Dégustations de vins d’ici et d’ailleurs ! +33 2 51 52 91 83 Cave L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau

