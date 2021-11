Limonest Place de l'église Limonest LIMONEST, Métropole de Lyon Le Beaujolais nouveau à Limonest Place de l’église Limonest Limonest Catégories d’évènement: LIMONEST

Métropole de Lyon

Le Beaujolais nouveau à Limonest Place de l’église Limonest, 20 novembre 2021, Limonest. Le Beaujolais nouveau à Limonest

Place de l’église Limonest, le samedi 20 novembre à 11:00

Je serais présente à l’occasion du Beaijolais nouveau à Limonest – Place de l’Eglise. Le Beaujolais nouveau à Limonest Place de l’église Limonest 69760 Limonest Limonest Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: LIMONEST, Métropole de Lyon Autres Lieu Place de l'église Limonest Adresse 69760 Limonest Ville Limonest lieuville Place de l'église Limonest Limonest