Le beau XVIe Saint-Florentin, 7 juillet 2022, Saint-Florentin.

Le beau XVIe Saint-Florentin

2022-07-07 – 2022-07-07

Saint-Florentin Yonne

14 14 EUR Visites accompagnées pour découvrir tout l’art du XVIe, sculptures et vitraux, à travers les églises de Serein et Armance. nOn le retrouve dans les églises de Venizy, Turny, Beugnon, Lasson, Neuvy-Sautour, Butteaux, Percey, Saint-Florentin et au musée du vitrail à Ervy-le-Châtel… nRéservation à l’Office de Tourisme Serein et Armance.

Saint-Florentin

