Le beau printemps Rue Colonel Fabien Martigues, samedi 4 mai 2024.

Le beau printemps Rue Colonel Fabien Martigues Bouches-du-Rhône

Cette manifestation à Martigues se veut colorée, joyeuse, savoureuse, fleurie, écoresponsable et participative.

Au Jardin de Ferrières, en accès libre.

Avec des stands bien-être, artisanat, nature, santé et des animations pour les enfants et autour de la mobilité douce.



La manifestation rassemble une multitude d’animations placées sous le signe de l’environnement, de la nature, la santé, la nôtre et celle de notre planète. Au retour des beaux jours, les Martégaux et les visiteurs auront le plaisir de se retrouver en extérieur, au jardin de Ferrières.



Animations gratuites pour les enfants.

Présence de la ferme pédagogique de Figuerolles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:30:00

Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animcv@ville-martigues.fr

L’événement Le beau printemps Martigues a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme de Martigues