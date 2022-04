Le beau printemps Martigues, 7 mai 2022, Martigues.

Le beau printemps Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

2022-05-07 – 2022-05-08 Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues Bouches-du-Rhône

La manifestation rassemble une multitude d’animations placées sous le signe de l’environnement, de la nature, la santé, la nôtre et celle de notre planète.

Au retour des beaux jours, les Martégaux et les visiteurs auront le plaisir de se retrouver en extérieur, au Théâtre de Verdure et au jardin de Ferrières.



– Une édition spéciale du Salon 100 % Nature avec une cinquantaine d’exposants proposant des produits bio, naturels ou locaux, des stands de sensibilisation, des thématiques bien-être et habitat sain et des dégustations.

– Le traditionnel marché aux plantes et aux fleurs (qui quitte L’Île cette année) avec son large choix végétal pour fleurir balcons et jardins.

– Des animations gratuites pour les enfants, dont Ma Cabane animation offerte par EDF Ponteau et un manège en bois flotté participatif.

– Un petit train botanique avec deux parcours dédiés à la découverte des aménagements paysagers du service des espaces verts et forestiers.

– Une application sur smartphone pour découvrir à pied les espaces verts de Ferrières.

– Des ateliers de sensibilisation, des conférences et des débats au sein du Théâtre de verdure.



Dans le cadre d’une manifestation plus large (entre le 29 mars et le 20 juin), intitulée “Les Printemps”, composée d’une mosaïque d’animations, gratuites et ouvertes à tous.

Venez nombreux et participez à la mise en mouvement des initiatives qui rendent la Ville durable !



Choisie pour être le visuel de cette première édition des Printemps, l’ophrys arachnitiformis est une des espèces d’orchidées sauvages observées dans le parc de Figuerolles.

Cette nouvelle manifestation à Martigues se veut colorée, joyeuse, savoureuse, fleurie, écoresponsable et participative.

En accès libre.

