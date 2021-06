Verdelot Jardin Le Point du Jour Seine-et-Marne, Verdelot le Beau Monde Jardin Le Point du Jour Verdelot Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

SYNOPSIS Dans la reconstitution parfaitement conservée d’un lieu typique du début du XXIè siècle, un étrange rituel se perpétue : tous les soixante ans, trois acteurs tentent de reconvoquer ce que fut le XXIè siècle en incarnant quelques frag ments de scènes théâtrales qui leur ont été transmises de génération en géné ration par mémoire orale, comme un mythe ancestral. Depuis ce futur lointain dont nous ne saurons que peu de choses, ils tentent de comprendre notre époque, ses rituels, ses mythologies, ses usages étranges ou sublimes, et les individus qui l’ont composée. De manière presque documentaire, le rituel perpétue à travers les siècles le portrait d’une génération telle qu’elle vivait dans les dernières années de la civilisation industrielle: ses imaginaires, ses rêves, ses espoirs et ses craintes,ses mythes, ses souvenirs. Spectacle en exterieur dans le Jardin le Point du Jour. Trois acteurs tentent de reconvoquer ce que fut le XXIè siècle. Spectacle du Nouveau Théâtre de Montreuil. Jardin Le Point du Jour Hameau du Point du Jour 77510 Verdelot Verdelot Seine-et-Marne

