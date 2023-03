Le Beau Marché de Toucy centre ville Toucy Catégories d’Évènement: Toucy

Yonne EUR Chaque année, le samedi des Rameaux, Toucy Animations organise le Beau marché, rendez-vous incontournable. Au programme : Rue du Pâtis : présentation des chevaux caprins et autres animaux de la Ferme avec les jeunes agriculteurs, stand des Pêcheurs « Entente Haute Ouanne », buvettes Toucy Animations. Place des Frères Genêts : Fête foraine, les mécaniques Ouannaises. L’après-midi : défilé de chevaux au centre-ville et animations diverses seront à découvrir sur place. Venez nombreux ! christian.viault@wanadoo.fr +33 3 86 44 18 45 centre ville Place de la République Toucy

