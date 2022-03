Le BBC invite David Snug / Concerts de Trotski Nautique et Galaguerre Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Le BBC invite David Snug / Concerts de Trotski Nautique et Galaguerre Hérouville-Saint-Clair, 4 mars 2022, Hérouville-Saint-Clair. Le BBC invite David Snug / Concerts de Trotski Nautique et Galaguerre Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

2022-03-04 – 2022-03-04 Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair L’équipe du BBC est fière et heureuse d’accueillir David Snug, ex-caennais, auteur de BD et musicien atypique.

Au programme :Teasing de l’expo « je ne savais pas qu’il fallait un titre pour l’expo », à retrouver à la bibliothèque d’HérouvilleRencontre et dédicace avec David Snug qui viendra vous présenter sa dernière BD « ni web ni master », l’histoire d’un gamin fraîchement débarqué des années 1980, qui découvre comment internet et les nouvelles technologies ont envahi nos vies et modifié notre rapport au mondeConcerts : Galaguerre (Caen) Formé début 2020 – Influencé par les films Waterworld ou Sauvez Willy, Galaguerre baigne dans des sonorités vaporeuses et post-punk. Trotskinoscope : c’est des galas de Trotski Nautique en total multimédia 2000 puisqu’il y a des projections de vidéos en même temps que le gala, avec des dessins qui bougent, des photos qui bougent

Source : Big Band Café L’équipe du BBC est fière et heureuse d’accueillir David Snug, ex-caennais, auteur de BD et musicien atypique. Au programme : Teasing de l’expo « je ne… +33 2 31 47 96 13 https://bigbandcafe.com/ L’équipe du BBC est fière et heureuse d’accueillir David Snug, ex-caennais, auteur de BD et musicien atypique.

Au programme :Teasing de l’expo « je ne savais pas qu’il fallait un titre pour l’expo », à retrouver à la bibliothèque d’HérouvilleRencontre et dédicace avec David Snug qui viendra vous présenter sa dernière BD « ni web ni master », l’histoire d’un gamin fraîchement débarqué des années 1980, qui découvre comment internet et les nouvelles technologies ont envahi nos vies et modifié notre rapport au mondeConcerts : Galaguerre (Caen) Formé début 2020 – Influencé par les films Waterworld ou Sauvez Willy, Galaguerre baigne dans des sonorités vaporeuses et post-punk. Trotskinoscope : c’est des galas de Trotski Nautique en total multimédia 2000 puisqu’il y a des projections de vidéos en même temps que le gala, avec des dessins qui bougent, des photos qui bougent

Source : Big Band Café Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

Le BBC invite David Snug / Concerts de Trotski Nautique et Galaguerre Hérouville-Saint-Clair 2022-03-04 was last modified: by Le BBC invite David Snug / Concerts de Trotski Nautique et Galaguerre Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 4 mars 2022 Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados