SORTIE DU CALENDRIER DE L’ENCRAGE Le Bazarnaom Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados SORTIE DU CALENDRIER DE L’ENCRAGE Le Bazarnaom Caen, 1 décembre 2023, Caen. SORTIE DU CALENDRIER DE L’ENCRAGE Vendredi 1 décembre, 18h00 Le Bazarnaom L’Encrage réalise pour cette année 2024 à venir un calendrier sur le thème de l’espace.

400 exemplaires (seulement !) sérigraphiés avec patience et amour par les artistes du collectif.

Rejoignez-nous pour une soirée extraterrestre au Bazarnaom pour fêter cette sortie extraorbitale !

Venez comme vous êtes, ou bien… pourquoi pas en mode martien·ne, vénusien·ne, Laïka, cosmonaute, spationaute, astronaute ou même taïkonaute !

Au programme : sérigraphie live (amenez vos textiles), musique et cocktails de l’espace ! : Ouverture des portes : 18h00

Entrée : prix libre

Pré-ventes sur HelloAsso Le Bazarnaom 35 cours Caffarelli 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-bazarnaom/evenements/sortie-du-calendrier-de-l-encrage »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

