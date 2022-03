Le Bazar des mômes : Un travail de Fourmi Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios

Le Bazar des mômes : Un travail de Fourmi Mios, 1 avril 2022, Mios. Le Bazar des mômes : Un travail de Fourmi Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios

2022-04-01 19:50:00 – 2022-04-01 19:50:00 Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente

Mios Gironde Mios 1 1 EUR Compagnie du Tout Vivant Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis) rencontrent le public autour d’une curieuse vraie-fausse conférence sur ces insectes, leur monde, leurs habitudes, leurs symboliques… Un vrai travail de fourmi, en somme ! Public : dès 9 ans

Durée : 50min

Tarif C : 6€/3€/2€/1€ En co-organisation avec l’IDDAC +33 5 56 26 66 21 Compagnie du Tout Vivant Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis) rencontrent le public autour d’une curieuse vraie-fausse conférence sur ces insectes, leur monde, leurs habitudes, leurs symboliques… Un vrai travail de fourmi, en somme ! Public : dès 9 ans

Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios

