Le Bazar des mômes : Timide, 26 mars 2023, Biganos .

Le Bazar des mômes : Timide

PARC LECOQ Biganos 33380

2023-03-26 11:00:00 – 2023-03-26 11:30:00

Biganos

33380

EUR – Cie Ici commence –

Quand on le voit comme ça, on ne s’en rend pas bien compte. Mais au milieu des autres enfants, on voit bien qu’il est tout petit, Lucas. Il n’a pas grandi depuis qu’il est entré à l’école. Parce qu’il a tout le temps peur, Lucas. Peur qu’on lui pose des questions, de répondre aux questions ; peur qu’on le regarde, de mal faire, de trop bien faire, de se faire remarquer… « Il est timide, comme on dit. »

Dès l’âge de 4 ans, de 11h à 11h30.

