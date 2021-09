Le Bazar des mômes : SUZETTE PROJECT par Daddy Cie ! Marcheprime, 31 mars 2022, Marcheprime.

Le Bazar des mômes : SUZETTE PROJECT par Daddy Cie ! 2022-03-31 18:00:00 – 2022-03-31 18:50:00 LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange

Marcheprime Gironde Marcheprime

Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses différents modèles.

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savane, a une maman et une mamoune. Suzanne a aussi une best friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des plans sur la comète. Mais tout bascule le jour où on vole, et déchire en mille morceaux, le poème que Suzanne avait écrit pour ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête : le Suzette Project. Des vidéos documentaires se mêlent au jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à travers un gang de mômes rugissants, les méandres de la diversité, l’ouverture à la tolérance et la naissance de la résistance.

Public : dès 7 ans

Durée : 50min

Tarif C : 12€/9€/6€

+33 5 57 71 16 35

Mairie Marcheprime

dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Coeur Bassin