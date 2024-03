Le Bazar des mômes spectacle Fantasio Mios, vendredi 15 mars 2024.

Le Festival Le Bazar des mômes est de retour pour sa 7ème édition.

Vendredi 19 mars à 19h spectacle Fantasio de la Cie du Tout Vivant à la Salle des Fêtes de Mios

Tarif 6 € (3 € tarif réduit)

Le Pitch Fantasio est cynique, blasé, révolté. Il cherche une grande pensée, une grande action à accomplir ! Celle-ci se présente à lui le jour où l’on prépare le mariage forcé de la princesse Elsbeth avec le ridicule prince de Mantoue. Fantasio prend alors la place du fou de la Cour qui vient de mourir, et sous ce déguisement, tente de convaincre l’héritière du trône d’obéir à son cœur plutôt qu’à la raison d’État. Cette comédie pleine de fougue et de romantisme révèle un auteur de génie et des héros d’une modernité touchante, désarmante… percutante !

A partir de 13 ans / Durée 1h

Billetterie en ligne https://billetterie.festik.net/villemios-monspectacle/tab/spectacles/ 6 6 EUR.

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

salle des Fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@villemios.fr

