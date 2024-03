Le Bazar des mômes spectacle Charlie au cœur des Zégos Mios, mercredi 20 mars 2024.

Le Bazar des mômes spectacle Charlie au cœur des Zégos Mios Gironde

Le Festival Le Bazar des mômes est de retour pour sa 7ème édition.

Mercredi 20 mars à 17h & 18h (épisode 4) spectacle immersif et auditif Charlie au cœur des Zégos à la Salle des Fêtes de Mios. Gratuit.

Pour la toute première fois, le festival vous propose un feuilleton théâtral en 5 épisodes ! Un spectacle original proposé par la Compagnie La petite Fabrique !

Ecrit par Martin Bellemare et mis en scène par Betty Heurtebise, cette pentalogie raconte l’histoire de Charlie à la recherche de son identité. C’est en voyageant dans des territoires étranges, en rencontrant des créatures et phénomènes énigmatiques, que Charlie va devenir elle-même.

Les spectacles peuvent être vus comme une saga, mais également indépendamment les uns des autres. Retrouvez les 3 premiers épisodes en podcast ICI https://a-l-aventure-de-soi.webflow.io/missions 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:00:00

fin : 2024-03-20

salle des Fêtes

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@villemios.fr

L’événement Le Bazar des mômes spectacle Charlie au cœur des Zégos Mios a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Coeur Bassin