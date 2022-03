Le Bazar des mômes : RICK LE CUBE VERS UN NOUVEAU MONDE par le collectif Sati Marcheprime, 27 mars 2022, Marcheprime.

Le Bazar des mômes : RICK LE CUBE VERS UN NOUVEAU MONDE par le collectif Sati LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime

2022-03-27 15:00:00 – 2022-03-27 15:50:00 LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange

Marcheprime Gironde Marcheprime

Science-fiction étonnante, voyage extraordinaire, SATI invite à mener ensemble une exploration vers un nouveau monde…

Voici une nouvelle histoire de Rick le Cube, petit personnage cubique qui n’a pas froid aux yeux !

Dans cette odyssée futuriste, Rick part en quête de sa famille, prise au piège d’un vaisseau tentaculaire et mystérieux, qui avale toute forme de vie sur son passage. Comme dans un jeu vidéo, le public suit le héros de pièces en pièces, et participe avec lui à la découverte de ce labyrinthe mécanique.

Ce spectacle inédit mélange un fi lm d’animation original, des musiques acoustiques, électroniques et des dispositifs numériques interactifs. C’est aussi une expérience immersive qui se joue des frontières entre réel et virtuel.

Public : dès 6 ans

Durée : 50min

Tarif C : 12€/9€/6€

Avec l’aide de l’ONDA

+33 5 57 71 16 35

Jesse Lucas

LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime

