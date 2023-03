Le Bazar des mômes : Petits silences Rue Pierre de Coubertin Biganos Biganos Catégories d’Évènement: 33380

Corps paysage, main personnage, parole organique, danse bavarde. Que serait un langage qui se passerait de mots ? A quel endroit nous touche ce qui se passe en silence, ce qui se dit par l’image ? Les enfants sauront, d’instinct. Ils auront peut-être envie de prendre part à cette conversation, à cette construction. Se sentant invités, par les regards, des élans du corps, des

sons, des installations… à entrer en relation.

