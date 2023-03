Le Bazar des mômes : Nino et les rêves envolés, 2 avril 2023, Mios .

Le Bazar des mômes : Nino et les rêves envolés

salle des Fêtes Mios 33380

2023-04-02 – 2023-04-02

Mios

33380

EUR 0 0 Cie Les cailloux sauvages –

Récit musical décalé, poétique, joyeux et vivant ! Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent, les chansons aux accents pop rock parlent d’amitié, d’imagination et de liberté. Petits et grands accompagnent en musique les trois héros de l’histoire dans une belle et folle épopée qui les mène du brouillard à la couleur, de l’ombre à la lumière.

Payant. A partir de 6 mois.

Mios

