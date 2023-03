Le Bazar des mômes : Atelier créatif à la bibliothèque Bibliothèque Marcheprime Catégories d’Évènement: 33380

Marcheprime

Le Bazar des mômes : Atelier créatif à la bibliothèque Bibliothèque, 22 mars 2023, Marcheprime . Le Bazar des mômes : Atelier créatif à la bibliothèque 4 Avenue de la République Bibliothèque Marcheprime 33380 Bibliothèque 4 Avenue de la République

2023-03-22 – 2023-03-22

Bibliothèque 4 Avenue de la République

Marcheprime

33380 Déconstruisons les stéréotypes de genre avec un ateliers paper dolls.

En lien avec le spectacle « à l’envers, à l’endroits », lecture de contes détournés, dessins et mises en couleurs

10h30 et 15h

Sur inscription

Inscriptions : Bibliothèque 05 57 71 80 21 ou par mail bibliothèque@ville-marcheprime.fr Déconstruisons les stéréotypes de genre avec un ateliers paper dolls.

En lien avec le spectacle « à l’envers, à l’endroits », lecture de contes détournés, dessins et mises en couleurs

10h30 et 15h

Sur inscription

Inscriptions : Bibliothèque 05 57 71 80 21 ou par mail bibliothèque@ville-marcheprime.fr +33 5 57 71 80 21 Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 33380, Marcheprime Autres Lieu Marcheprime Adresse Marcheprime 33380 Bibliothèque 4 Avenue de la République Ville Marcheprime Departement 33380 Lieu Ville Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime

Marcheprime Marcheprime 33380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcheprime /

Le Bazar des mômes : Atelier créatif à la bibliothèque Bibliothèque 2023-03-22 was last modified: by Le Bazar des mômes : Atelier créatif à la bibliothèque Bibliothèque Marcheprime 22 mars 2023 33380 4 Avenue de la République Bibliothèque Marcheprime 33380 Bibliothèque Marcheprime

Marcheprime 33380