Le BAZAR des Groues #2 Vive les Groues, 19 juin 2021-19 juin 2021, Nanterre.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 12h à 22h

gratuit

Viens renouveler ta garde-robe, refaire ta déco et chiner toutes sortes d’objets lors de la deuxième édition du marché regroupant les créateur.rice.s, artisan.ne.s et gens du coin samedi 19 juin ! C’est le retour de l’été, il est temps de venir te rafraîchir sous le soleil autour d’un bon verre à la buvette Samba et discuter avec les résident.e.s du site !

AU PROGRAMME

Temps forts

Ouverture des portes du jardin – à partir de 12h

Buvette, food par Falafel Kitchen et terrasse – à partir de 12h

Grand marché – à partir de 12h avec les créateur.rice.s, artisan.ne.s et gens du coin. Pour obtenir un stand, tu peux t’inscrire juste ici : https://bit.ly/3g0HVyU

Diffusion du match France – Hongrie à 15h.

Rencontres avec les résident.e.s du site

Atelier découverte, ballade, semis et jardinage de 14h30 à 16h30, inscription : https://bit.ly/3iF5rnV

Éveil musical : découverte du rythme en utilisant différentes percussions pour les 3-6 ans à 17h

Comédie musicale en trois disciplines (chant, danse et théâtre) pour les 6-10 ans à 17h30

Cours d’anglais dans la yourte : – 13h30 pour les 12-14 ans

14h pour les 9-11 ans

14h30 pour les 6-8 ans

15h pour les 4-5 ans

16h pour les enfants de 3 ans

Et comme toujours : viens profiter de l’espace de jeux, des hamacs et de la bibliothèque ouverte !

Envie d’aider, d’adhérer à Vive les Groues ? C’est par ici : https://bit.ly/3eSib7q

LE PROJET

Vive les Groues est un projet d’occupation de 5 ans sur un terrain de 9000m2 à Nanterre. Son objectif est d’accompagner la transition spectaculaire que va connaître le quartier des Groues dans les prochaines années, notamment à travers la culture d’une pépinière horticole urbaine. Aujourd’hui, cette ancienne friche prend des allures de tiers-lieu coopératif où un certain nombre d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, voisins, artistes et entrepreneurs s’y retrouvent pour développer leur projet et activité. Depuis 2020, l’association de Vive les Groues réunit les voisin.e.s, travailleur.se.s locaux, les bénévoles et les résident.e.s du site. À travers des réunions hebdomadaires, ce collectif souhaite s’inscrire dans le territoire en prenant part à la gestion et la programmation d’activités du tiers-lieu de Vive les Groues.

MESURES SANITAIRES

L’événement se déroule dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire, application des règles de distanciation sociale, mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Vive les Groues 290 rue de la Garenne Nanterre 92000

Contact :Yes We Camp bonjour@vivelesgroues.org https://vivelesgroues.org https://www.facebook.com/vivelesgroues/?ref=pages_you_manage

