Par le mouvement du boulier, laissez le hasard décider ! Quelle créature ou objet fantastiques allez-vous découvrir ? Seul le médiateur saura vous le dire… En petit comité, partez à la rencontre de curieux objets de l’exposition permanente associés à des créatures fantastiques du Muséum. _Crédit illustration: MHNT_

2021-09-04T10:30:00 2021-09-04T11:00:00;2021-09-04T11:30:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T15:00:00;2021-09-04T15:15:00 2021-09-04T15:45:00;2021-09-04T16:00:00 2021-09-04T16:30:00;2021-09-04T16:45:00 2021-09-04T17:15:00;2021-09-05T10:30:00 2021-09-05T11:00:00;2021-09-05T11:30:00 2021-09-05T12:00:00;2021-09-05T14:30:00 2021-09-05T15:00:00;2021-09-05T15:15:00 2021-09-05T15:45:00;2021-09-05T16:00:00 2021-09-05T16:30:00;2021-09-05T16:45:00 2021-09-05T17:15:00

