Le Battement d’Ailes Le bal des crocus Cornil, vendredi 1 mars 2024.

Le Battement d’Ailes Le bal des crocus Cornil Corrèze

Pour attirer le printemps on vous a préparé une belle soirée concert et bal trad ! Et que vos pieds ouvrent grandes leurs oreilles MALVAL quatuor hautbois, 2 vielles, contrebasse -c’est beau, ça fusionne le terroir et ça fourmille-

PICORAÏ trio clarinette, piano, contrebasse qui vous tricotent un bal trad jazz L’ARLÉSIENNE duo fétiche violon, trompette/guitare pour transcender le parquet. Cette soirée est sous le signe de la rencontre et de la bonne humeur ! Que vous soyez danseur.euse ou non, venez-donc passer un bon moment ! Il y aura du bon miam sur place avec David Lebouille qui va préparer de bonnes choses !

Pas de réservation, ouverture des portes à 19h30

Prix libre, conscient et nécessaire (pas de carte bleue)

Buvette sur place (pas de carte bleue)

Et surtout, venez comme des fleurs, il y aura de la couleur ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:30:00

fin : 2024-03-01

Lauconie

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine info@lebattementdailes.org

L’événement Le Battement d’Ailes Le bal des crocus Cornil a été mis à jour le 2024-02-21 par Corrèze Tourisme