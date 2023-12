Bal avec L’Arlésienne, Malva, Picorai Le Battement d’Ailes, Cornil (19) Bal avec L’Arlésienne, Malva, Picorai Le Battement d’Ailes, Cornil (19), 2 mars 2024, . Bal avec L’Arlésienne, Malva, Picorai Samedi 2 mars 2024, 20h30 Le Battement d’Ailes, Cornil (19) 10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-03T02:00:00+01:00 Grosse soirée trad folk au Battement d’Aile avec l’incontournable bon repas made in BdL, puis 3 groupes pour le plus grand bonheur des danseureuses : MALVA : nouvelle formation du collectif Lost In Tradition

PICORAI : trio local néo trad jazz

L’ARLESIENNE : duo cantalou trad/folk doucement explosif + d’info résa/repas/etc… dans les prochains jours ! source : événement Bal avec L’Arlésienne, Malva, Picorai publié sur AgendaTrad Le Battement d’Ailes, Cornil (19) 4, Lauconie

Le Battement d'Ailes
4, Lauconie
19150 Cornil, France

