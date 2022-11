Bal folk anti-sexiste Vendredi 25 novembre, 16h00 Le Battement d’Ailes, Cornil (19)

Prix libre et conscient

avec Duo Eva

Le Battement d’Ailes, Cornil (19) 4, Lauconie Le Battement d’Ailes, 19150 Cornil, France [{« link »: « https://eva.arnitoile.net/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « u00c9va est un duo : Laurent au violon u2013 Caroline u00e0 lu2019accordu00e9on.nnOrientu00e9e essentiellement vers la musique, le chant et la danse traditionnels, u00c9va joue u00e9galement des compositions folk ru00e9centes.nnhttp://eva.arnitoile.net/ », « html »: «

Bal folk anti-sexiste A l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et minorités de genre Au programme : 16h – accueil et goûter : Goûter d’automne17h-19h – atelier consentement**17h30-18h30 – atelier BD et consentement** 19h – ouverture du bar et de la restauration 20h – concert de Anormally 20h30-23h30 – Bal folk avec Duo Eva : Laurent au violon et Caroline à l’accordéon. Orientée essentiellement vers la musique, le chant et la danse traditionnels, Éva joue également des compositions folk récentes. Vous pouvez visiter le site ici et/ou écouter des extraits sur youtube. Et en continu : stands, bibliothèque féministe, documentation, espace soin-écoute… source : événement Bal folk anti-sexiste publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T16:00:00+01:00

2022-11-25T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Le Battement d'Ailes, Cornil (19) Adresse 4, Lauconie Le Battement d'Ailes, 19150 Cornil, France Age maximum 110 lieuville Le Battement d'Ailes, Cornil (19)

Le Battement d'Ailes, Cornil (19) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//