Le Battement d’Ailes 1er Festi Malin sur la colline Cornil, samedi 13 avril 2024.

Le Battement d’Ailes 1er Festi Malin sur la colline Cornil Corrèze

A Tous Cirk, La Coopération de la colline, le Battement d’ailes et les intervenant.es co-organisent un évènement les 13 et 14 avril sur la colline le FESTI MALIN !

Vous retrouverez sur les deux jours une trentaines d’ateliers autour de l’enfance et de la parentalité, pour tous les âges, pour les enfants et pour les parents ! Les ateliers sont proposés par des professionnel.les du secteur de l’enfance et par des personnes passionnées par leurs activités !

Le samedi soir à 18h30 c’est la Boum Boom Boom pour faire la fête tous.tes ensemble !

Buvette et petite restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-14

Lauconie

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine info@lebattementdailes.org

