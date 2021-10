Paris île de France, Paris Le bâti et biodiversité Paris Catégories d’évènement: île de France

Le bâti et biodiversité, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

visite gratuite sur inscription Le bâti et biodiversité Les interactions entre l’urbanisme et la biodiversité sont présente à Paris. Il faut parfois lever la tête pour les observer. Une courte visite dans le 13ème arrondissement illustre quelques actions possibles d’aménagement du plus simple au plus complexe. Inscription : ici Rendez-vous :15 rue Thomas-Mann 75013 PARIS devant la passerelle accès: Bibliothèque-François-Mitterrand, ligne 14 Animations -> Visite guidée 15 rue Thomas Mann Paris 75013 Contact :Guides conférenciers ville de Paris education-environnement@paris.fr Animations -> Visite guidée Paris nature;Plein air

