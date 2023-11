Exposition : Guillaume QUERRE Le Bateau Livre Penestin, 17 novembre 2023, Penestin.

L’ensemble des recherches et des œuvres de Guillaume Querré constitue un discours autour de la notion de paysage. De la pierre noire pour incarner la noirceur d’une comète jusqu’au pinceau numérique pour retranscrire nos cadres de vie, Guillaume Querré associe depuis 2007 techniques traditionnelles et actuelles et tente de les faire dialoguer.

En 2021 Guillaume Querré débute une longue série autour du thème de l’arbre : l’arbre en kit.

Des racines jusqu’à la cime, l’arbre est ainsi décortiqué au travers de plusieurs expériences graphiques. Souches, racines, branches sont mises en scène et les dessins qui en résultent soulignent notre rapport à la nature : violence, contrainte, domination.

Au terme de cette série c’est sur les derniers rameaux qu’une nouvelle démarche s’établit : l’écriture en bâton. Il nomme cela Correspondances et transforme le bâton en police de caractères.

