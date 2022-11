Exposition : Gravures Le Bateau Livre Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Expositions de l’artiste Dominique Le Besque. « De l’aplat au volume, de l’encrage d’une plaque à la terre modelée, j’ai toujours travaillé plusieurs techniques en même temps autour d’un même su… Le Bateau Livre 106 Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire Expositions de l’artiste Dominique Le Besque. « De l’aplat au volume, de l’encrage d’une plaque à la terre modelée, j’ai toujours travaillé plusieurs techniques en même temps autour d’un même sujet. J’aime l’idée que mes productions découlent les unes des autres. Tout au long des années, ma démarche est identique avec une attirance vers les formes rondes, pleines, spiralées…principalement des corps de femmes modelés peints, gravés. Mer… Coquillage… Spirale… Cordon… Noeud… Chrysalide… Naissance… Mère… »

