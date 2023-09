LITTLE BIG Le Bataclan Paris, 9 novembre 2023, Paris.

LITTLE BIG Le Bataclan a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 59 euros.

Little Big est un collectif musical originaire de la ville ensoleillée de Los Angeles, qui a conquis le cœur des auditeurs non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, notamment en Russie, en Ukraine, en Espagne, au Canada, au Royaume-Uni, en France et de nombreux autres pays. Leurs morceaux et vidéoclips sont devenus de véritables succès, atteignant les plus hautes positions des charts musicaux. Connus pour leurs clips vidéo emblématiques super-viraux, les leaders de Little Big, Ilya Ilich Prusikin et Sonya Tayurskaya, sont ravis de présenter leurs spectacles spectaculaires en Europe. Avant la tournée, ils célébreront leur 10e anniversaire et sortiront une toute nouvelle chanson et un nouveau clip « Pendejo » le 12 avril.Le groupe a une base de fans passionnée dans le monde entier et est connu pour ses collaborations avec des artistes internationaux tels que Oliver Tree, Tommy Cash, Finch Asozial, Dillon Francis, Clean Bandit et Sacha Baron Cohen.Ces collaborations apportent unicité et diversité à leur créativité, inspirant les auditeurs avec de nouvelles découvertes musicales.Leurs clips comptent plus de 3 milliards de vues et « Skibidi » est devenu leur vidéo la plus populaire avec plus de 667 millions de vues. Leur single « UNO » bat également des records : il est devenu la vidéo la plus vue de l’histoire du Concours Eurovision de la chanson avec un nombre impressionnant de 266 millions de vues. Les créateurs de succès viraux et d’images esthétiques vives, Little Big, reviennent avec une énergie renouvelée !Leur récent single Generation Cancellation a fait sensation, mais il est également devenu un motif de désapprobation dans leur propre pays en raison de la position anti-guerre du groupe. Ils prônent toujours l’apolitique et abordent la guerre, la politique et la propagande de manière critique. Leurs œuvres musicales et visuelles représentent un manifeste vibrant, une voix qui doit être entendue.Ne manquez pas l’occasion de vous immerger dans l’atmosphère de leur spectacle captivant, rempli d’énergie et d’émotions vibrantes. Embarquez pour un voyage musical inoubliable avec Little Big !

Réservez votre billet ici

Station Oberkampf – Lignes n° 5 et 9

Station Filles du Calvaire – Ligne n°8

Station Parmentier – Ligne n°3

Télécharger le plan RATP Métro

Station Oberkampf – Richard Lenoir – Ligne 56

Station Oberkampf – Filles du Calvaire – Ligne 96

Télécharger le plan RATP Bus

Le Bataclan

50, Boulevard Voltaire Paris 75011

https://www.littlebig.band/

https://www.youtube.com/channel/UCu7TZ_ATWgjgD9IrNLdnYDA

https://www.facebook.com/littlebigbandofficial

