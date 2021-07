Roubaix Quai de Brest,59100 roubaix Nord, Roubaix Le bastringue Quai de Brest,59100 roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Dans le cadre de notre participation au **festival « PILE AU RDV »**, Le Couvent – Roubaix organise sa première guinguette urbaine « Le Bastringue » du 1er au 11 juillet 2021. Au programme : Food & Drink, ateliers & expo collective, concerts & show live, associations & collaborations, soirées & marchés, pique-nique au canal & farniente à Roubaix. **▪︎ 11 Juillet – BASTRINGUE NATIONAL** **VERNISSAGE DE L’EXPOSITION** // 10h – 12h // – Atelier danse hip hop / Street’s light academy – Atelier découpage & collage de fresque / Daniel broz – Atelier beatbox / Mystraw // 10h – 18h // – Event Tatoo flash // 10h – 23h // – Show de danse hip hop / Street’s light academy – Live Yan-nick (fr) / accordéon – déambulation – Live PLDG – Live Lexa Large – Live Mando – Live James IZCRAY / chanson française, rap, jazz et soul – Block party « Le Bastringue national » Il est temps de vivre, de revivre, de nous retrouver pour imaginer notre futur « ensemble, c’est tout ! ».

Entrée libre

