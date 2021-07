Roubaix Quai de Brest,59100 roubaix Nord, Roubaix Le bastringue Quai de Brest,59100 roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Dans le cadre de notre participation au festival « PILE AU RDV », Le Couvent – Roubaix organise sa première guinguette urbaine « Le Bastringue » du 1er au 11 juillet 2021. Au programme : Food & Drink, ateliers & expo collective, concerts & show live, associations & collaborations, soirées & marchés, pique-nique au canal & farniente à Roubaix. **▪︎ 10 Juillet (en partenariat avec l’ALTERNATEUR)** // 10h – 12h / 14h – 18h // – Atelier textile « customisation tote bag » / Béatrice Meunier-Déry – Atelier masques & marionnettes » / Jason « Minui » de l’alternateur – Atelier custo, création visuel, initiation au graffiti / Océane & Damien de l’alternateur – Atelier céramique « objet du quotidien » / Chloé kowalka de l’alternateur // 14h – 18h // – Atelier initiation au graffiti / Océane & Damien de l’alternateur – Atelier céramique « objet du quotidien » / Chloé kowalka de l’alternateur // 17h – 00h // – Party harders crew ( Mon colonel, Tbo carré, Vosky) VS Grand master RAI – Disco kids

Entrée libre

