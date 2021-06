Roubaix Le Couvent - Roubaix Nord, Roubaix Le Bastringue Le Couvent – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le Bastringue Le Couvent – Roubaix, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Roubaix. Le Bastringue

du jeudi 1 juillet au dimanche 11 juillet à Le Couvent – Roubaix

En collaboration avec Le Couvent – Roubaix, les artistes de L’Alternateur Roubaix proposent une exposition évolutive au sein d’un ancien couvent réhabilité en lieu à vivre, à boire et à manger. Vous y découvrirez d’autres artistes de la région ainsi qu’une programmation variée et riche. Venez également profiter de la guinguette le long du canal de Roubaix

Entrée libre

Exposition collective et évolutive Le Couvent – Roubaix 128 boulevard de strasbourg 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T09:00:00 2021-07-01T23:00:00;2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T23:00:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T23:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T23:00:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T23:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T23:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T23:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T23:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T23:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T23:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Couvent - Roubaix Adresse 128 boulevard de strasbourg 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Couvent - Roubaix Roubaix