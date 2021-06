Le Bastringue – guinguette urbaine Le couvent-roubaix, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Roubaix.

Le Bastringue – guinguette urbaine

du jeudi 1 juillet au dimanche 11 juillet à Le couvent-roubaix

### Au programme : ### ▪︎ 1er juillet – INAUGURATION – **// 18h – 23h //** – Inauguration « le bastringue » – DJ set BEFORE « la barbe mobile » (BE) / DJ SONAR – Show de danse: Jade Fehlmann (FR) / danses urbaines – DJ set « la barbe mobile » (BE) / DJ SONAR – Show de danse Coralie et Alexis Hedouin (FR) / contemporain et électro – LIVE « Sixo master flow » (BE) / Rap – DJ set AFTER « la barbe mobile » (BE) / DJ SONAR ### ▪︎ 2 Juillet **// 16h – 19h //** – Atelier couture et impressions végétales avec cueillette et balade au bord du canal / Lilotopia – Atelier boutûre d’aromates suspendue en macramé / Lilotopia **// 17h – 23h //** – DJ SET « vulgarité noble » (be) – DJ SET « fripeur le dauphin » (fr) – Matchs de foot / quarts de finale euro 2020 ### ▪︎ 3 Juillet (en partenariat avec FRIPEUR LE DAUPHIN) **// 10h – 19h //** – « ROUBAIX VINTAGE MARKET » / exposants fripes, brocantes, créateurs, producteurs **// 10h -19h //** – salon de thé – beauté, tiers lieu autour de la parentalité et du bien-être / association TEMPO **// 12h – 13h30 //** – Yan-nick / accordéoniste – déambulation **// 14h – 15h30 //** – Atelier Hip hop / Street’s light Academy **// 16h – 17h //** – Yan-nick / accordéoniste – déambulation **// 16h – 17h30 //** – Marionnettes et lecture d’histoires / Fatima « Amitiés partage » **// 17h – 17h45 //** – Show de danse / Street’s light academy **// 18h – 23h //** – Live « Tier son » / rap – trap ### ▪︎ 4 Juillet (en partenariat avec l’association NHOIR) **// 10h – 19h //** – « AFRO ROUBAIX MARKET » / exposants créateurs, producteurs autour de l’afro descendance. **// 10h30 -12h //** – Cours de danse zumba / Passerelles **//10h – 12h et 14h – 18h //** – Atelier custom flex & flocage / Voyou voyelle studio – Atelier perles, fleurs, papier recyclé / Florence Wierre – Atelier céramique de 5 ans à 16 ans « c’est le bastringue total » / Laure de Quengo **// 14h – 15h30 //** – Cours de danse afro / Amel **// 15h30 – 15h40 //** – Show de danse hip hop / Unit **// 16h – 16h20 //** – Cours de danse initiation salsa / Pedro Gonzales Wong **// 17h – 18h //** – Live Gadianm (fr) / Carribean style **// 18h – 18h20 //** – Cours de danse initiation salsa / Pedro Gonzales Wong **//18h30 – 19h //** – Live Wawa le chabin (fr) / trap, hip-hop, rap **// 19h – 19h20 //** – Cours de danse initiation salsa / Pedro Gonzales Wong **// 19h30 – 20h //** – Live Leila KAMA / Slam **// 20h – 21h //** – Live Zahariya (fr) / afro soul **// 21h – 23h //** – Live « Belo Riko » (fr) / raï ### ▪︎ 7 Juillet (en partenariat avec BLEDARTE) **// 10h – 12h et 14h -16h //** – Atelier céramique « c’est le bastringue total » / Laure De Quengo – Atelier « dessine moi toi. » / Chloé Besnard – Atelier customisation d’objets de décoration / Madjdad de « Athe » – Atelier « une photo, un tableau » / Agathe de « Athe » – Atelier encres végétales & graffiti végétal / Herbes folles **// 14h – 16h //** – Initiation au théâtre / Bledarte – Atelier Initiation DJing / Bledarte **// 18h – 23h //** – DJ Set Bledarte ### ▪︎ 8 Juillet (en partenariat avec Zerovicecity asso et Casa vintage) **// 10h – 12h / 14h – 17h //** – Atelier M.A.O. (musique assistée par ordinateur) / Punchlyn – Atelier d’écriture rap, slam, chant / Toum’s – Atelier percussions / Youv & larem – Atelier « relooking par le vintage » / Joel de « Casa vintage » **// 12h – 12h30 et 17h – 17h30 //** – Défilé « vintage days » sur les productions musicales créées dans les ateliers de M.A.O. et de rap **// 19h – 22h //** – DJ set / Genki Dama (FR) – Open mics spécial « five contest » / rap – Live MLW x Space Park x Ismael Metis x Toums x Punchlyn / rap ### ▪︎ 9 Juillet (en partenariat avec LA CONDITION PUBLIQUE) **// 10h – 12h / 14h – 16h //** – Atelier découverte théâtre d’improvisation / Julien « Impro academy » – Atelier initiation au crochet / Léonie « Peaulaine » **// 14h – 16h //** – Atelier dessine moi, toi / Chloé Besnard **// 19h – 22h // à la condition publique** – DJ set « la barbe mobile » / DJ SONAR (be) – Live Miss Angel (be) / Rap ### ▪︎ 10 Juillet (en partenariat avec l’ALTERNATEUR) **// 10h – 12h et 14h – 18h //** – Atelier textile « customisation tote bag » / Béatrice Meunier-Déry – Atelier masques & marionnettes / Jason « Minui » – Atelier custo, création visuel, initiation au graffiti / Océane & Damien de l’alternateur – Atelier céramique « objet du quotidien » / Chloé Kowalka **// 14h – 18h //** – Atelier initiation au graffiti / Océane & Damien de l’alternateur – Atelier céramique « objet du quotidien » / Chloé Kowalka **// 17h – 00h //** – Party harders : Mon colonel, Tbo Carré, Vosky VS/ Grand master Rai – Disco kids ### ▪︎ 11 Juillet – BASTRINGUE NATIONAL VERNISSAGE DE L’EXPOSITION COLLECTIVE INTERGENERATIONNELLE **// 10h – 12h //** – Atelier danse hip hop / Street’s light academy – Atelier découpage & collage de fresque / Daniel broz – Atelier beatbox / Mystraw **// 10h – 18h //** – Event Tatoo flash **// 10h – 23h //** – Show de danse hip hop / Street’s light academy – Live Yan-nick (fr) / accordéon – déambulation – Live PLDG – Live Lexa Large – Live Mando – Live James IZCRAY – Block party « Le Bastringue national » Il est temps de vivre, de revivre, de nous retrouver pour imaginer notre futur « ensemble, c’est tout ! ». BOIRE. VIVRE. MANGER. FEEL. FOR. ROUBAIX.

Entrée libre

Dans le cadre du festival « PILE AU RDV », le Couvent – Roubaix organise sa première guinguette urbaine « Le Bastringue » du 1er au 11 juillet 2021.

Le couvent-roubaix 128 boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T22:59:00;2021-07-02T16:00:00 2021-07-02T22:59:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T22:59:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T23:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T23:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T23:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T23:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T23:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T23:59:00