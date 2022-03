LE BASTION SAINT-PIERRE Chalon-sur-Saône, 18 mai 2022, Chalon-sur-Saône.

LE BASTION SAINT-PIERRE Bastion Saint Pierre 14 rue du Professeur Leriche Chalon-sur-Saône

2022-05-18 – 2022-05-18 Bastion Saint Pierre 14 rue du Professeur Leriche

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR Chalon-sur-Saône occupe, depuis 1477, une situation stratégique, sur la frontière entre la Bourgogne, devenue française, et la Franche-Comté, désormais terre d’Empire.

Avec l’apparition du boulet de canon en fonte, les enceintes médiévales ne jouent plus leur rôle protecteur et des travaux de fortification sont alors menés par Girolamo Bellarmato entre 1547 et 1555.

La galerie de contremine (ou d’escarpe) est encore visible de nos jours au bastion Saint-Pierre. Mais une construction similaire existait au bastion Saint-Paul aujourd’hui arasé.

Ces couloirs cheminant dans les faces et les flancs de l’ouvrage, desservaient des casemates percés d’embrasures, assuraient la circulation à couvert de la garnison, et permettaient de repérer, à l’oreille, d’éventuels agresseurs.

+33 3 85 93 15 98

Chalon-sur-Saône occupe, depuis 1477, une situation stratégique, sur la frontière entre la Bourgogne, devenue française, et la Franche-Comté, désormais terre d’Empire.

Avec l’apparition du boulet de canon en fonte, les enceintes médiévales ne jouent plus leur rôle protecteur et des travaux de fortification sont alors menés par Girolamo Bellarmato entre 1547 et 1555.

La galerie de contremine (ou d’escarpe) est encore visible de nos jours au bastion Saint-Pierre. Mais une construction similaire existait au bastion Saint-Paul aujourd’hui arasé.

Ces couloirs cheminant dans les faces et les flancs de l’ouvrage, desservaient des casemates percés d’embrasures, assuraient la circulation à couvert de la garnison, et permettaient de repérer, à l’oreille, d’éventuels agresseurs.

Bastion Saint Pierre 14 rue du Professeur Leriche Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-22 par