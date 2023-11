Durance 360° le film – séance cinéma Le Bastidon – Salle Louis Van Loo Alleins, 25 novembre 2023, Alleins.

Alleins,Bouches-du-Rhône

« Coexistences fait son cinéma » – Ciné échange

2 films concernant les paysages et milieux autour de nous vous sont proposés le samedi 25 novembre



« La Crau, des trésors et des cailloux » 17h00

« Durance 360° le film » 18h00.

2023-11-25

Le Bastidon – Salle Louis Van Loo rue du 8 Mai 1945

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



