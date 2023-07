Soirée guinguette dans le cadre du Festival » Bourdonner en Bourbonnais » Le Bassin Pierrefitte-sur-Loire, 12 août 2023, Pierrefitte-sur-Loire.

Pierrefitte-sur-Loire,Allier

Dans le cadre du festival Bourdonner en Bourbonnais, une soirée guinguette est organisée avec repas champêtre et bal.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Le Bassin

Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Bourdonner en Bourbonnais festival, a guinguette evening is organized with a country-style meal and dance.

En el marco del festival Bourdonner en Bourbonnais, se organiza una velada guinguette con comida y baile al estilo rural.

Im Rahmen des Festivals Bourdonner en Bourbonnais wird ein Guinguette-Abend mit ländlichem Essen und Tanz organisiert.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire