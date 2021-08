Le Basket et les chiffres en fête!!! Les Bois-Francs “CENTER PARCS”, 9 août 2021, Verneuil d'Avre et d'Iton.

Le Basket et les chiffres en fête!!!

du lundi 9 août au lundi 23 août à Les Bois-Francs “CENTER PARCS”

Colo Apprenante: Le basket et les chiffres en fête !!! Objectifs : Permettre aux jeunes du quartier du Bas du Domaine, de bénéficier d’un séjour a la fois ludique et de vacances, mais aussi sportif et éducatif . Créer un séjour sportif et éducatif autour de la pratique du Basket Ball pour les jeunes issus du QPV BAS DU DOMAINE et qui, pour un grand nombre pratiquent le Basket Ball au sein du club (CAMV Basket Ball). Travailler avec le public, ensemble nous allons: Perfectionner le jeu et la pratique Mettre en place des temps “scolaires ” autour de l’apprentissage de l’Anglais (utilisé dans le règlement de la FIBA) et des mathématiques (souvent utilisé dans les pratiques de jeu. Description : Suite à une longue période de confinement et à la pandémie, on a constaté que depuis ces deux dernières années, en plus d’avoir été éloignés des terrains de jeu, de l’école et de la vie sociale, les jeunes ont été “privé de la possibilité de partir en vacances!!! Après avoir rencontré les différents acteurs, les familles, les professeurs et éducateurs de certains jeunes, les entraîneurs et dirigeants du club local, un constat fort en est ressorti: le public peut très vite être en décrochage scolaire et se retrouver confronté à un isolement… Afin de recenser les attentes des jeunes et des familles, des temps d’échanges et de rencontres avec les familles et les jeunes, des séances de basket en extérieur et en intérieur ont été mis en place. Lors de ces rencontres, le BESOIN s’est fait ressentir et la demande de vacances aussi. La construction de notre projet s’est faite avec tous. LE PROJET: Créer deux séjours de 5 jours pour 30 jeunes adhérents du club et vivant dans le quartier du bas domaine Ces séjours auront lieux au centre de “CENTER PARCS” avec un hébergement en dur et un accès à la piscine et aux activités de plein air pour le coté LOISIRS et VACANCES, des terrains et plateaux extérieurs pour tout ce qui tourne autour de la pratique du Basket Ball, deux grandes salles pour l’organisation des “cours d’anglais et de mathématiques” et enfin, les jeunes auront toute une approche à la vie quotidienne et au vivre ensemble, puis qu’ils vivront en groupe où chacun aura la responsabilité de la préparation des repas et du nettoyage des cottages. Les séjours auront lieu sur la période d’été afin de préparer à la fois la rentrée scolaire et sportive des jeunes et simplement, leur permettre de partir en vacances.

Sur Inscription au sein du club et de l’association : Tarif du séjour – gratuité

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les Bois-Francs “CENTER PARCS” 27130 Verneuil d’AVRE et D’ITON Verneuil d’Avre et d’Iton Eure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

