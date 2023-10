Maison-atelier d’artiste et lieu d’exposition : le basculeur lieu d’art contemporain / atelier m.chopy Le basculeur Revel-Tourdan, 13 octobre 2023, Revel-Tourdan.

Maison-atelier d’artiste et lieu d’exposition : le basculeur lieu d’art contemporain / atelier m.chopy 13 – 15 octobre Le basculeur Entrée gratuite ou à participation libre

❀ Le basculeur est un lieu construit par l’architecte Frank Le Bail (Novae, Lyon). Cette architecture contemporaine a vu le jour en novembre 2019. Ce lieu est composé pour un tiers, d’une habitation (celle de Marc Chopy et Dominique Blain), et pour les deux tiers restants d’espaces dédiés à « l’art » : un atelier d’artiste, un espace d’exposition de 115 m2, une «nanotecture», construite l’été 2020, micro-lieu d’exposition de moins de 4m2, le tout sur un terrain de 4000 m2.

Une maison-atelier qui, dans une volonté de partage s’est ouverte à des expositions individuelles ou collectives d’artsites émergeant·es ou non.

Par ailleurs, l’équipe du basculeur est sensible aux enjeux écologiques contemporains et tente, depuis sa fondation, de les inclure dans la programmation artistique comme dans la construction même du lieu. C’est pourquoi durant trois années consécutives une « double exposition » a eu lieu dans l’espace d’exposition et dans des forêts proches (à 5km), proposant ainsi aux artistes d’investir un environnement purement naturel. Le jardin qui entoure l’architecture du basculeur est aussi étudié avec soin (malgré les apparences) selon les principes du “jardin punk” d’Eric Lenoir, sans compter l’architecture même qui est une maison bioclimatique. Ces actions qui nous permettent d’établir une transversalité entre écologie et culture et de réfléchir à notre impact culturel tout comme environnemental.

❀ L’équipe de l’association du basculeur présente en septembre, pour la 5ème année, une exposition collective associée à la parution annuelle du journal Rocking-Chair.

Cette année, c’est le mot « Célébrer » qui est proposé par la commissaire invitée Alice Marie Martin qui a sollicité quatre artistes : Aurore Caroline Marty, Meg Boury, Galatée Martin et Hélène Hulak.

« Célébrer » est une exposition où il est question de désir(s), de mythes, d’histoire(s), de fête(s), de célébration du corps féminin, comme une ré-appropriation post-patriarcale.

Chaque artiste investit une double page dans le journal Rocking-Chair #5 et propose ensuite des œuvres installées dans la salle d’exposition du basculeur, dans la nanotecture (lieu miniature, sorte de réplique du basculeur) et aux abords du bâtiment.

Les œuvres dans leur ensemble doivent refléter, de près ou de loin, le mot-titre qui est toujours un verbe à l’infinitif. Les années précédentes, c’était Construire, Habiter, Aimer & Pleuvoir – 4 numéros du journal déjà parus avec leurs expositions respectives.

Peintures, fresques, sculptures, performances, installations, décors utilisant objets, vidéos, textile, céramique, accessoires, costumes, …

Le basculeur 193 route du stade, 38270 Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0607622284 http://www.lebasculeur.fr https://www.facebook.com/marc.chopy Le basculeur est un lieu d’art contemporain et une maison d’édition. Il a ouvert ses portes début février 2020.

Il a été créé par l’artiste Marc Chopy, Dominique Blain et Jeanne Chopy. Ce lieu, construit par l’architecte Frank Le Bail (agence Novae, Lyon), se situe dans la commune de Revel-Tourdan en Isère. Il est composé d’une habitation, d’un atelier d’artiste de M. Chopy et surtout d’un espace d’exposition de 120 m2 et d’un terrain de 4000 m2. Le basculeur, 193, route du stade, 38270, Revel-Tourdan. En voiture : 50’ de Lyon / 55′ de Grenoble / 1h de Saint-Etienne / 1h15 de Chambéry / Parkings gratuits : un 1er en face du 629, montée de l’embranchement (7’ à pied en descendant) / un 2ème au bourg de Revel-Tourdan (13’ à pied en descendant) / un 3ème au bourg de Revel-Tourdan, vers le cimetière (15’ à pied en descendant) / un 4ème dans le village de Tourdan (11’ du basculeur). En transports en commun : ligne Vienne-Beaurepaire-Vienne, arrêt « l’embranchement » (Revel-Tourdan), 4’ à pied. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Entrée libre sauf mentions spéciales (concerts, conférences, etc… )

