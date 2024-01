ROXANE LE BASCALA Bruguieres, samedi 23 mars 2024.

ROXANEPlace à la guitareDans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord ToulousainUne artiste qui manie puissance et vulnérabilité. Sa musique est bardée d’influences diverses, de Kate Bush à Nirvana, de Barbara à Amy Whinehouse. Autrice, compositrice et interprète, Roxane commence à composer très tôt : ses chansons dépouillées et puissantes sont comme les pages d’un journal intime qu’elle dévoile de sa voix ténébreuse et bouleversante.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 21:00

LE BASCALA 12 RUE DE LA BRIQUETERIE 31150 Bruguieres 31