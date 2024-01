BRUT LE BASCALA Bruguieres, 10 mars 2024, Bruguieres.

BRUTPar les BiskotosDans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord ToulousainUne heure de rock, pour un concert en béton !On est loin des comptines et des chansonnettes… Aider les enfants à se construire un univers, forger leur personnalité et l’exprimer, ça passe aussi par l’affirmation de leurs choix musicaux ! Ce concert, c’est l’occasion de poser la première pierre, de s’équiper face aux premières peurs, d’échafauder les premiers mots de révolte, d’affronter les premières courses à vélo qui finissent dans le décor…Alors, avant que le ciment ne prenne trop vite, que les enfants ne gravent leur nom dans la pierre de ce monde un peu « stone », laissons-leur un moment avant d’essuyer les plâtres…

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE BASCALA 12 RUE DE LA BRIQUETERIE 31150 Bruguieres 31